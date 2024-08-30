Польша отказалась от идеи сбивать российские ракеты над Украиной

Минобороны Польши не рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Об этом сообщил польский замминистра обороны Павел Залевский, его цитирует РИА Новости.
«Мы не рассматриваем ни в каком формате то, что является одним из ожиданий Украины, то есть возможность сбивать ракеты или дроны с территории Польши», — сказал чиновник, добавив, что западные союзники и без того значительно усилили противовоздушную оборону Украины.
Ранее Польша отказалась принимать участие в обучении украинских военнослужащих на территории Украины.