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17:06, 30 августа 2024Мир

Польша отказалась принимать участие в обучении военных ВСУ на Украине

Минобороны Польши отказалось принимать участие в обучении военных ВСУ на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Польша отказалась принимать участие в обучении военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Украины. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский, сообщает «Польское телевидение».

«Мы можем себе представить, что могут быть страны, которые на основании двусторонних соглашений будут обучать украинских солдат на территории Украины. Польша к ним не принадлежит», — сказал он.

По словам замглавы польского Минобороны, Варшава выступает за обучение украинских солдат на территории Европейского союза. Залевский подчеркнул, что польские власти считают его более эффективным.

Ранее правительство Польши решило увеличить расходы на оборону с 4,1 до 4,7 процента ВВП. Отмечалось, что траты на военные цели побили рекордную сумму затрат.

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      Виктория Кондратьева
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