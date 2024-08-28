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12:17, 28 августа 2024Мир

Польша решила резко увеличить расходы на оборону

RMF FM: Польша увеличит расходы на оборону с 4,1 процента ВВП до 4,7

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Правительство Польши решило увеличить расходы на оборону с 4,1 до 4,7 процента ВВП, побив рекордную сумму затрат. Об этом сообщает RMF FM.

«Лидеры правящей коалиции согласились подготовить проект бюджета, который увеличит расходы на оборону в следующем году как минимум до 4,7 процента ВВП», — сообщается в публикации.

В материале отмечается, что увеличение военных расходов до 4,7 процента ВВП — «огромная перемена», так как еще недавно Польша, как и большинство ее европейских союзников по НАТО, «едва могла тратить на армию 2 процента ВВП».

22 августа стало известно, что Тайвань увеличит оборонные расходы до рекордной суммы в 647 миллиардов тайваньских долларов (20,2 миллиарда долларов США) в 2025 году из-за растущей военной угрозы со стороны Китая.

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      Елизавета Мытарева
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