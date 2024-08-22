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08:32, 22 августа 2024Мир

Тайвань увеличит расходы на оборону до рекордной суммы из-за угрозы со стороны Китая

Bloomberg: Тайвань увеличит расходы на оборону до 20 млрд долларов из-за Китая

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Тайвань увеличит расходы на оборону до рекордной суммы в 647 миллиардов тайваньских долларов (20,2 миллиарда долларов США) в следующем году из-за растущей военной угрозы со стороны Китая. Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что военные траты в будущем году станут на 7,7 процента больше, чем в предыдущем, и составят 2,45 процента от предполагаемого ВВП Тайваня. Заложенная на оборонные расходы сумма также включает в себя специальный бюджет в размере 247,2 миллиарда тайваньских долларов, выделенный на семь лет до 2026 года на закупку новых истребителей, большую часть которых будут поставлять США.

Как отмечает издание, существует неопределенность относительно того, смогут ли военные расходы Тайваня быть устойчивыми. По словам доцента Института международных отношений и стратегических исследований Тамканского университета на Тайване Чие Чунг, рост оборонных трат за последние несколько лет был усилен специальным бюджетом, который финансируется за счет государственного долга, однако неясно, будет ли этот механизм действовать после 2026 года. «В будущем может оказаться сложно поддерживать текущие военные расходы», — уточнил Чие.

Ранее Вооруженные силы Тайваня за сутки отследили 18 летательных аппаратов и 9 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) у своего побережья. В ответ остров задействовал авиацию, корабли и наземные ЗРК для отслеживания дальнейшей активности Китая у побережья.

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      Виктория Кондратьева
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