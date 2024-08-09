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08:56, 9 августа 2024Мир

Тайвань отследил военную активность Китая у своего побережья

Тайвань отследил китайские военные самолеты и корабли у своего побережья

Фото: Reuters

Вооруженные силы Тайваня за сутки отследили 18 летательных аппаратов и 9 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) у своего побережья. Об этом сообщает ТАСС.

«Было зафиксировано всего 9 кораблей и 18 летательных аппаратов НОАК. Из них 12 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, а затем вошли в опознавательную зону сил противовоздушной обороны в юго-западной и юго-восточной частях острова», — отмечается в заявлении министерства обороны острова.

В ответ Тайвань задействовал авиацию, корабли и наземные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) для отслеживания дальнейшей активности Китая у побережья острова.

24 мая официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что правительство Тайваня играет с огнем и подходит к опасному порогу войны из-за открытой пропаганды «теории двух государств», под которой подразумевается независимость острова. Также он отметил, что Тайбэй полагается на внешних игроков, тем самым подталкивая своих граждан к потенциально опасной эскалации.

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      Дарья Устьянцева
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