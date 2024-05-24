Китай предупредил Тайвань об игре с огнем

Минобороны Китая: Тайвань играет с огнем в отношениях с Пекином

Правительство Тайваня играет с огнем и подходит к опасному порогу войны из-за открытой пропаганды «теории двух государств», под которой подразумевается независимость острова. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь в ходе брифинга, передает CCTV.

«Недавно вступивший в должность глава администрации Тайваня Лай Циндэ бросил серьезный вызов принципу "одного Китая". С его стороны идет открытая пропаганда теории "двух Китаев". Это игра с огнем, и те, кто играет с огнем, непременно обожгутся сами», — предупредил У Цянь.

Представитель Минобороны объяснил подобные действия тайваньского правительства в рамках отношений с Пекином «тщетной попыткой добиться независимости» с помощью военной силы. Также он отметил, что Тайбэй полагается на внешних игроков, тем самым подталкивая своих граждан к потенциально опасной эскалации.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал США воздержаться от организации визитов конгрессменов на Тайвань, иначе, по его словам, Вашингтон будет нести ответственность за последствия.