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21:03, 23 мая 2024Мир

Китай предупредил США о последствиях визитов конгрессменов на Тайвань

МИД КНР призвал США воздержаться от организации визитов конгрессменов на Тайвань

Фото: Ann Wang / Reuters

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал США должны воздержаться от организации визитов конгрессменов на Тайвань, иначе Вашингтон будет нести ответственность за последствия. Его слова приводит РИА Новости.

«Китай всегда решительно выступал против любых официальных контактов между США и Тайванем, а также против вмешательства Вашингтона в дела Тайваня каким бы то ни было способом», — отметил Ван Вэньбинь.

Таким образом он отреагировал на заявление главы комитета по внешней политике Палаты представителей Конгресса США Майкла Маккола о планах посетить Тайвань в мае, чтобы поздравить нового главу администрации острова со вступлением в должность.

20 мая состоялась инаугурация нового главы администрации Тайваня Лая Циндэ. В своей речи он заявил, что «Тайвань уже является независимой суверенной страной» и призвал Китай «прекратить политическое и военное запугивание».

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      Лина Пивоварова
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