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10:16, 20 мая 2024Мир

Новый глава администрации Тайваня вступил в должность

CNN: Лай Циндэ вступил в должность главы администрации Тайваня

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Состоялась инаугурация нового главы администрации Тайваня Лая Циндэ, официальная церемония прошла в столице Тайбэй. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Будущее Китайской Республики Тайвань будет решаться его 23 миллионами жителей. Будущее, которое мы решаем, — это не только будущее нашего острова, но и будущее мира», — заявил Лай Циндэ во время своей инаугурационной речи.

Также в своей речи он призвал Китай «прекратить политическое и военное запугивание Тайваня».

Лай Циндэ происходит из более радикального крыла Демократическая прогрессивная партии (ДПП) Тайваня и когда-то был открытым сторонником независимости Тайбэя – красной линии для Пекина. С тех пор его взгляды смягчились, однако Китай с настороженностью относится к его высказываниям шестилетней давности, в которых он назвал себя «практиком в борьбе за независимость Тайваня».

Во время церемонии вступления в должность он также подчеркнул, что поддерживает нынешний статус-кво, заявив, что «Тайвань уже является независимой суверенной страной», поэтому «нет никакого плана или необходимости» провозглашать независимость.

27 апреля Китай направил к берегам Тайваня большое количество самолетов менее чем за три часа. Действия Пекина связываются с инаугурацией Лай Циндэ. В КНР называют политика опасным сепаратистом.

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      Дарья Устьянцева
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