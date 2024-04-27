Китай отправил большое количество военных самолетов к берегам Тайваня

Минобороны Тайваня: Китай отправил военные самолеты к берегам острова

Китай направил к берегам Тайваня большое количество самолетов менее чем за три часа. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на Минобороны Тайваня.

Мы обнаружили активность 22 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с 9:30 утра (...) При этом двенадцать самолетов пересекли Тайваньский пролив и вошли в северную и центральную зону идентификации противовоздушной обороны (ПВО Тайваня)», — отмечается в заявлении.

По данным оборонного ведомства, военная авиация КНР и беспилотники присоединились к кораблям Военно-морских сил (ВМС) НОАК в рамках «совместного боевого патрулирования».

Авторы материала связывают действия Пекина с инаугурацией избранного президента Тайваня Лай Циндэ, которая пройдет 20 мая. В свою очередь, КНР называет политика «опасным сепаратистом».