США впервые развернули на Филиппинах ракеты средней дальности из-за Китая

США развернули ракеты средней дальности на Филиппинах для сдерживания Китая

Впервые со времен противостояния с Советским Союзом США развернули ракеты средней дальности наземного базирования за рубежом. Об этом сообщает РИА Новости.

Пентагон разместил ракеты на Филиппинах, где сейчас проходят совместные учения двух стран вблизи спорного Южно-Китайского моря и Тайваня. Количество ракет, которые перебросили американцы, неизвестно.

Однако отмечается, что реальной причиной является проверка механизмов работы многодоменных тактических групп (MDTF — Multi-Domain Task Force), предназначенных для сдерживания Китая.

Ранее стало известно, что Вашингтон и Манила проводят военные учения вопреки предупреждению КНР. Вследствие маневра напряженность в Южно-Китайском море может усилиться.