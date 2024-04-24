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12:06, 24 апреля 2024Мир

США впервые развернули на Филиппинах ракеты средней дальности из-за Китая

США развернули ракеты средней дальности на Филиппинах для сдерживания Китая

Фото: Erik de Castro / Reuters

Впервые со времен противостояния с Советским Союзом США развернули ракеты средней дальности наземного базирования за рубежом. Об этом сообщает РИА Новости.

Пентагон разместил ракеты на Филиппинах, где сейчас проходят совместные учения двух стран вблизи спорного Южно-Китайского моря и Тайваня. Количество ракет, которые перебросили американцы, неизвестно.

Однако отмечается, что реальной причиной является проверка механизмов работы многодоменных тактических групп (MDTF — Multi-Domain Task Force), предназначенных для сдерживания Китая.

Ранее стало известно, что Вашингтон и Манила проводят военные учения вопреки предупреждению КНР. Вследствие маневра напряженность в Южно-Китайском море может усилиться.

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      Виктория Кондратьева
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