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09:02, 22 апреля 2024Мир

США и Филиппины начнут военные учения вопреки предупреждению Китая

Bloomberg: предстоящие учения США и Филиппин создают риск напряженности с Китаем

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

США и Филиппины проведут совместные военные учения, создающие риск напряженности в отношениях с Китаем. Об этом сообщает Bloomberg.

«Совместные учения пройдут в нескольких филиппинских точках вблизи спорного Южно-Китайского моря и Тайваня, несмотря на предупреждение Китая о том, что "напряженность может усилиться", а сами мероприятия пройдут с 22 апреля по 10 мая», — утверждает агентство.

В ходе предстоящих тренировочных маневров войска США и Филиппин «выйдут за пределы территориальных вод страны Юго-Восточной Азии» впервые за всю историю американо-филиппинских учений.

Агентство приводит слова старшего научного сотрудника Военно-морской исследовательской академии Китая Цао Вэйдуна, заявившего, что планы о выходе за пределы территориальных вод доказывают, что «намерение нанести удар по материковой части Китая совершенно ясно».

Вэйдун добавил, что запланированные учения выходят за рамки самообороны.

19 апреля в Литве начались учения «Удар сабли» Вооруженных сил США, в которых примут участие около 600 американских солдат.

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      Елизавета Мытарева
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