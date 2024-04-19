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12:07, 19 апреля 2024Бывший СССР

В Литве начались учения ВС США

В Литве начались учения «Удар сабли» ВС США по переброске войск

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

В Литве начались учения «Удар сабли» Вооруженных сил (ВС) США, в которых примут участие около 600 американских солдат и 120 единиц боевой техники. Об этом сообщает портал 15min.lt.

«Цель учений — продемонстрировать способность к быстрой переброске подразделений Сухопутных войск [CША] в другой регион, усилению существующих подразделений сухопутных войск и достижению сдерживающего [противника] эффекта», — говорится в публикации.

Отмечается, что «Удар сабли» — только первый этап серии весенних учений НАТО, которые проводятся на территории Литвы.

В начале апреля учения с участием американских военных также прошли в Молдавии. Тогда в рамках учебных мероприятий военные выполняли прыжки с парашютом, а также организовали отработку боевой стрельбы на полигоне.

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      Глеб Палехов
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