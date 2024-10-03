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20:17, 3 октября 2024Бывший СССР

Во Франции рассказали об обиде Зеленского на союзников по НАТО

L' Express: Зеленский теряет терпение и поднимает голос на союзников по НАТО

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Из-за затягивания поставок дальнобойных ракет президент Украины Владимир Зеленский теряет терпение и поднимает голос на союзников по НАТО. Об обиде украинского лидера рассказало французское издание L' Express.

«Владимир Зеленский теряет терпение перед лицом своих союзников. В этот четверг, 3 октября, президент Украины указал на обиду, которую он испытывал в течение нескольких месяцев на Запад, обвинив их в том, что они "затягивают" поставки ракет большой дальности для его страны», — говорится в публикации.

В издании отметили, что Зеленский с особой настойчивостью требовал от нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте начать перехватывать ракеты России в украинском небе.

В свою очередь, Рютте заявил, что решение о возможном сбитии российских ракет и дронов страны альянса должны принимать самостоятельно. Он добавил, что страны НАТО будут сотрудничать друг с другом для укрепления противовоздушной обороны в рамках создания единой безопасности.

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      Глеб Палехов
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