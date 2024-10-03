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16:27, 3 октября 2024Мир

Генсек НАТО прокомментировал идею сбивать российские ракеты и дроны

Рютте: решение о сбитии ракет РФ страны НАТО должны принимать самостоятельно

Фото: Eloiisa Lopez / Reuters

Решение о возможном сбитии российских ракет и дронов страны НАТО должны принимать самостоятельно. Об этом заявил новый генсек альянса Марк Рютте, передает пресс-служба военного блока.

«Это решения, которые принимают национальные органы власти. НАТО уже приняла решение усиливать ПВО на восточном фланге, чтобы все члены альянса имели возможность защищать свое воздушное пространство», — рассказал генеральный секретарь.

Рютте также добавил, что страны НАТО будут сотрудничать друг с другом для укрепления противовоздушной обороны в рамках создания единой безопасности.

Ранее Рютте заявил, что каждая страна — член Североатлантического альянса сама принимает решение, разрешать ли Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь российской территории с помощью переданного Киеву оружия. Об этом он рассказал в ходе визита в Киев, который стал его первым зарубежным визитом в новой должности.

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      Дарья Устьянцева
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