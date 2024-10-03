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23:06, 3 октября 2024Мир

В Пентагоне сочли уничтожение Западом ракет РФ над Украиной вовлечением в конфликт

Пентагон: если Запад начнет сбивать ракеты РФ, это будет вовлечением в конфликт

Фото: Eloiisa Lopez / Reuters

Если Запад начнет сбивать российские ракеты с территории Польши или Румынии, то это будет прямым вовлечением в конфликт, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

«Мы считаем, что Украина может успешно защищаться от российских ударов», — подчеркнула она. Сингх заявила, что Вашингтон будет продолжать оказывать Киеву поддержку для этого.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что решение о возможном сбитии российских ракет и дронов члены альянса должны принимать самостоятельно. Он добавил, что страны НАТО будут сотрудничать друг с другом для укрепления противовоздушной обороны в рамках создания единой безопасности.

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      Сергей Грехов
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