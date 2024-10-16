Новый генсек НАТО высказался о сроках вступления Украины в НАТО

Генсек НАТО Рютте: Украина вступит в НАТО, когда придет время

Украина вступит в НАТО, когда придет время, и Североатлантический альянс делает все для ускорения этого момента. Об этом заявил новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает агентство Reuters.

«Ясно, что однажды Украина станет членом НАТО, и мы обсуждаем, как этот момент приблизить (...) Программы, которые мы реализуем с Украиной (...) служат тому, чтобы Украина была готова к тому моменту, когда этот день придет. Но я не могу сейчас знать, когда это будет», — заявил генсек.

Таким образом он отреагировал на вопрос украинских журналистов о том, стоит ли ожидать вступление Киева в военный блок до окончания боевых действий.

Ранее постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Украине не стоит спорить о сроках вступления в НАТО, ей необходимо довольствоваться словами о намерении принять Киев в будущем. Она также подчеркнула, что принятие Украины является вопросом времени, так как большая часть стран военного блока согласна с этим намерением.