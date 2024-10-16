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18:07, 16 октября 2024Мир

В США призвали Украину не спорить о вступлении в НАТО

Постпред США при НАТО Смит: Украине не стоит спорить о сроках вступления в НАТО
СюжетПрезидентские выборы в США
Джулианна Смит

Джулианна Смит. Фото: Johanna Geron / Reuters

Украине не стоит спорить о сроках вступления в НАТО, ей необходимо довольствоваться словами о намерении принять Киев в будущем. Об этом заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит, передает агентство Reuters.

«Что важно для наших друзей на Украине — понять, что ни один из руководителей государств на саммите в июле не оспаривал общую предпосылку, и на этом, мне кажется, следует сосредоточиться нашим друзьям на Украине и понять, что наша приверженность тверда», — рассказала представитель.

Смит также подчеркнула, что вступление Украины является вопросом времени, так как большая часть стран военного блока согласна с этим намерением.

Ранее посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко заявила, что президенту США Джо Байдену следует пригласить Киев в НАТО до окончания президентских выборов в стране. Она выразила уверенность, что приглашение Киева в НАТО «позволит лишить Россию поводов для эскалации конфликта».

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      Максим Габриелян
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