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11:28, 16 октября 2024Бывший СССР

Украина призвала Байдена пригласить Киев в НАТО до окончания выборов в США

Посол Украины в НАТО Галибаренко призвала Байдена пригласить Киев в альянс

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Лидеру США Джо Байдену следует пригласить Киев в НАТО до окончания президентских выборов в стране. С соответствующим призывом выступила посол Украины в альянсе Наталья Галибаренко, передает Reuters.

«Мы считаем, что приглашение Украины в данный момент — это политический сигнал. Мы искренне верим, что это [такое решение] может стать частью наследия нынешней американской администрации», — заявила дипломат.

Она выразила уверенность, что приглашение Киева в НАТО позволит лишить Россию поводов для эскалации конфликта.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад допускает потерю Украиной территорий при условии вступления страны в НАТО. По ее словам, международные союзники Киева пойдут на все, чтобы избежать политического краха украинского лидера Владимира Зеленского.

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      Глеб Палехов
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