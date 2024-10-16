Украина призвала Байдена пригласить Киев в НАТО до окончания выборов в США

Посол Украины в НАТО Галибаренко призвала Байдена пригласить Киев в альянс

Лидеру США Джо Байдену следует пригласить Киев в НАТО до окончания президентских выборов в стране. С соответствующим призывом выступила посол Украины в альянсе Наталья Галибаренко, передает Reuters.

«Мы считаем, что приглашение Украины в данный момент — это политический сигнал. Мы искренне верим, что это [такое решение] может стать частью наследия нынешней американской администрации», — заявила дипломат.

Она выразила уверенность, что приглашение Киева в НАТО позволит лишить Россию поводов для эскалации конфликта.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад допускает потерю Украиной территорий при условии вступления страны в НАТО. По ее словам, международные союзники Киева пойдут на все, чтобы избежать политического краха украинского лидера Владимира Зеленского.