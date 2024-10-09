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16:53, 9 октября 2024Мир

Захарова рассказала о желании Запада втянуть Украину в НАТО в обмен на территории

Захарова: Запад хочет втянуть Украину в НАТО в обмен на территории

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Запад отныне допускает потерю Украиной и без того утраченных ею территорий в расчете все же втянуть страну в Североатлантический альянс. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности приема Украины в альянс в обмен на отказ от территорий, сообщает ТАСС.

«За всеми этими рассуждениями просматривается наметившаяся в последнее время тенденция к обсуждению возможности предоставления киевскому режиму в обозримой перспективе членства в НАТО», — сказала она.

Дипломат предположила, что западные страны скептически оценивают потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поэтому прорабатывают различные сценарии, чтобы избежать военного и политического краха режима украинского лидера Владимира Зеленского.

По словам представителя российского дипломатического ведомства, на Западе забывают, что одной из основных причин начала конфликта как раз и стало его навязчивое стремление затащить Украину в альянс, превратить ее в плацдарм для противостояния с Россией.

Ранее Захарова выразила мнение, что Россия не выдержала бы в противостоянии с Западом, если бы ее культурный суверенитет был бы утрачен. Она подчеркнула, что понимание своих корней и своего культурного кода помогли России выстоять в гибридной войне.

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      Виктория Кондратьева
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