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16:18, 9 октября 2024Мир

Захарова объяснила важность культурного суверенитета России перед Западом

Захарова: Запад бы давно укатал РФ, если бы культурный суверенитет был утрачен

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Россия не выдержала бы в противостоянии с Западом, если бы ее культурный суверенитет был бы утрачен. Об этом в беседе с порталом «Абзац» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если бы [культурный суверенитет] был утрачен, они [западные страны] бы нас давным-давно уже укатали», — объяснила она.

По словам дипломата, Россия, как и любая другая страна, не смогла бы «продержаться без понимания смысла жизни, смысла своего существования, своих корней, своей истории» в условиях гибридной войны.

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«Она не была бы нами выдержана, если бы не наш культурный суверенитет, если бы не наш культурный код», — подчеркнула представитель МИД.

Ранее Захарова заявила, что Германия в данный момент находится в глубочайшем политическом кризисе и утратила свой суверенитет, став прямым вассалом США.

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      Виктория Кондратьева
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