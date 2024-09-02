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15:28, 2 сентября 2024Мир

В МИД России заявили об утраченном суверенитете Германии из-за США

Захарова: Германия утратила свой суверенитет, став прямым вассалом США

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Германия находится в глубочайшем политическом кризисе и утратила свой суверенитет, став прямым вассалом США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Германия на наших глазах за эти годы утратила свой суверенитет, став прямым вассалом США. Также нужно видеть состояние германского общества, которое не понимает, что с ним сотворили не только с экономической точки зрения, но и с идеологической», — отметила дипломат.

По мнению Захаровой, Германия в данный момент находится в глубочайшем политическом кризисе и «эта история — долгоиграющая».

23 августа Захарова заявила, что предательство Германии, которая продолжает поставки оружия Украине, не останется безнаказанным. «Россия начала строительство газопроводов для того, чтобы экономика Германии развивалась. А сейчас они имеют наглость нас упрекать и даже обвинять, более того — еще и воевать против нас, поставляя Киеву военную помощь», — подчеркнула дипломат.

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      Дарья Устьянцева
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