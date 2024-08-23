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15:23, 23 августа 2024Мир

Захарова рассказала о предательстве со стороны Германии

Захарова: поставки оружия Германией Украине не останутся безнаказанными

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Предательство Германии, которая продолжает поставки оружия Украине, не останется безнаказанным. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости.

«Россия начала строительство газопроводов для того, чтобы экономика Германии развивалась. А сейчас они имеют наглость нас упрекать и даже обвинять, более того — еще и воевать против нас, поставляя Киеву военную помощь», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Берлин совершил «предательство и подлость, которые не останутся безнаказанными».

Ранее Захарова заявила, что в Германии пытаются заглушить альтернативные голоса и мнения, которые давали бы возможность населению анализировать факты. Таким образом Захарова прокомментировала свое интервью немецкому журналу Compact, после которого его закрыли. Она указала на то, что заявления и действия министров ФРГ «не соответствуют представлениям нынешнего Берлина о стандартах журналистики».

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      Дарья Устьянцева
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