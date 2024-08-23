Захарова рассказала о подавлении альтернативных мнений в Германии

Захарова: в Германии пытаются заглушить альтернативные голоса

В Германии пытаются заглушить альтернативные голоса и мнения, которые давали бы возможность населению анализировать факты. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости.

«Это пример того, как на Западе глушат альтернативные голоса. А ведь это возможность получения фактического материала, это возможность анализа. Если бы такие интервью доходили до массовой немецкой аудитории, то они по-другому бы относились и к своему правительству. Более того, они бы знали, что эти люди не проводят политику в интересах государства», — отметила дипломат.

Таким образом Захарова прокомментировала свое интервью немецкому журналу Compact, после которого его закрыли. Она указала на то, что заявления и действия министров ФРГ «не соответствуют представлениям нынешнего Берлина о стандартах журналистики».

17 августа глава немецкого журнала Compact, который называют якобы «правоэкстремистским», Юрген Эльзессер назвал себя сторонником президента России Владимира Путина. Его заявление было встречено овациями аудитории. Он также раскритиковал ряд министров текущего правительства, включая главу Минобороны Бориса Писториуса за политику ФРГ в отношении России.