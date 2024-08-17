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19:46, 17 августа 2024Интернет и СМИ

Глава немецкого журнала назвал себя сторонником Путина

Глава немецкого журнала Compact Эльзессер назвал себя сторонником Путина

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Глава немецкого журнала Compact, который называют якобы «правоэкстремистским», Юрген Эльзессер назвал себя сторонником президента России Владимира Путина. Об этом сообщает агентство DPA.

«И, конечно, мне не запретят говорить, что я сторонник [президента России Владимира] Путина», — рассказал главный редактор в ходе конференции правой партии «Альтернатива для Германия» («АдГ»).

Заявление Эльзессера было встречено овациями аудитории. Он также раскритиковал ряд министров текущего правительства, включая главу Минобороны Бориса Писториуса за политику ФРГ в отношении России.

Партия «АдГ» и ее информационные ресурсы часто обвиняются немецкими властями в якобы экстремизме. 13 мая высший административный суд Мюнстера принял решение признать партию как подозреваемую в правом экстремизме. В 2021 году Управление по защите конституции включило «АдГ» в список подозреваемых, однако руководство партии начало апелляционный процесс, прося также снять такую классификацию с молодежной организации «Молодая Альтернатива» (МА).

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      Дарья Устьянцева
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