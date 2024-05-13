Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:17, 13 мая 2024Мир

Партию «Альтернатива для Германии» признали подозреваемой в правом экстремизме

FAZ: суд признал «Альтернативу для Германии» подозреваемой в правом экстремизме

Фото: Bernd WeiÃŸbrod / dpa / Globallookpress.com

Высший административный суд Мюнстера принял решение признать немецкую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) как подозреваемую в правом экстремизме. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

В 2021 году Управление по защите конституции включило АдГ в список подозреваемых, однако руководство партии начало апелляционный процесс, прося также снять такую классификацию с молодежной организации «Молодая Альтернатива» (МА).

В 2022 году решение в пользу Управления по защите конституции вынес Административный суд Кельна, а теперь и судья в Мюнстере увидел достаточное количество «фактических доказательств» того, что АдГ осуществляет усилия, направленные, например, против человеческого достоинства мигрантов и мусульман, а также против принципа демократии».

Данный исход дела означает, что Управление может и дальше использовать разведывательные ресурсы для наблюдения за партией. Например, можно вербовать информаторов.

Однако судья Джеральд Бак объяснил, что подозрение в правоэкстремистской деятельности АдГ не означает автоматически, что оно подтверждается. «Если сработает дымовая сигнализация, полиция имеет право получить доступ в квартиру, если ее никто не откроет. Но это не значит, что на самом деле существует пожар. Если это не так, полиция должна быстро уйти», — провел аналогию Бак.

Ранее члена «Альтернативы для Германии» Ольгу Петерсен захотели выгнать из партии. Отмечается, что региональная ассоциация в Гамбурге хочет избавиться от нее из-за чрезмерной любви к России.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Казахстанского министра приговорили к 24 годам за убийство жены

      Журналистку Кеворкову внесли в перечень террористов и экстремистов

      Пронзенный прутом насквозь от паха до груди мужчина начал ходить через два дня

      Тихановская связала с Украиной успех оппозиции в Белоруссии

      Молдавию обвинили в подготовке к войне с Россией и Приднестровьем

      В Польше разворовали выделенные на антироссийскую кампанию деньги

      Россиянам назвали способ сделать хлеб более полезным

      Защита Успенской назвала многомиллионный иск от Киркорова неуместным

      Тихановская рассказала о планах оппозиции в Белоруссии

      Глава МВД рассказал о выплате миллиардов пострадавшим от коррупции россиянам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше