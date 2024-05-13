FAZ: суд признал «Альтернативу для Германии» подозреваемой в правом экстремизме

Высший административный суд Мюнстера принял решение признать немецкую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) как подозреваемую в правом экстремизме. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

В 2021 году Управление по защите конституции включило АдГ в список подозреваемых, однако руководство партии начало апелляционный процесс, прося также снять такую классификацию с молодежной организации «Молодая Альтернатива» (МА).

В 2022 году решение в пользу Управления по защите конституции вынес Административный суд Кельна, а теперь и судья в Мюнстере увидел достаточное количество «фактических доказательств» того, что АдГ осуществляет усилия, направленные, например, против человеческого достоинства мигрантов и мусульман, а также против принципа демократии».

Данный исход дела означает, что Управление может и дальше использовать разведывательные ресурсы для наблюдения за партией. Например, можно вербовать информаторов.

Однако судья Джеральд Бак объяснил, что подозрение в правоэкстремистской деятельности АдГ не означает автоматически, что оно подтверждается. «Если сработает дымовая сигнализация, полиция имеет право получить доступ в квартиру, если ее никто не откроет. Но это не значит, что на самом деле существует пожар. Если это не так, полиция должна быстро уйти», — провел аналогию Бак.

Ранее члена «Альтернативы для Германии» Ольгу Петерсен захотели выгнать из партии. Отмечается, что региональная ассоциация в Гамбурге хочет избавиться от нее из-за чрезмерной любви к России.