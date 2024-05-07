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16:30, 7 мая 2024Мир

Немецкого политика захотели выгнать из партии из-за любви к России

NTV: немецкого политика Петерсен захотели выгнать из партии из-за любви к России
Ольга Петерсен

Ольга Петерсен. Фото: Eibner-Pressefoto / Marcel v / IMAGO / Globallookpress.com

Члена «Альтернативы для Германии» (АдГ) Ольгу Петерсен захотели выгнать из партии, аргументируя это любовью политика к России. Об этом сообщает NTV.

«Региональная ассоциация в Гамбурге теперь хочет избавиться от члена АдГ Ольги Петерсен, чья любовь к России заходит слишком далеко», — пишет издание.

Представители немецкой партии в Гамбурге возбудили дело, чтобы удалить из нее Петерсен после того, как депутата исключили из парламентской группы «Альтернативы для Германии».

Политик рассказала, что присутствовала в России в качестве наблюдателя за выборами и назвала их демократическими и свободными, чем вызвала возмущение парламентской группы политического объединения. По словам депутатов парламента, Петерсен не уведомила об этом однопартийцев и говорила им ранее, что едет в Россию как «частное лицо».

Ранее Петерсен призывала немецких правозащитников к борьбе с проявлениями русофобии в Германии. Она отметила, что это явление в ФРГ «достигло значительных масштабов».

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      Лина Пивоварова
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