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20:58, 22 апреля 2024Мир

В Германии призвали бороться с русофобией и «ариизацией Европы»

Депутат Петерсен призвала бороться с русофобией и «ариизацией Европы»
СюжетРусофобия в Европе:

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Немецкие правозащитники должны бороться с проявлениями русофобии в Германии. С таким призывом выступила депутат парламента Гамбурга и член президиума Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в ФРГ (VADAR) Ольга Петерсен, ее цитирует ТАСС.

«Европа попустила преступную ариизацию, когда по национальному признаку евреи не могли посещать спортивные секции, управлять автомобилями, лишались своей собственности и многое другое. Мы все знаем, как чудовищно развивались эти события. Нельзя допустить повторения в виде современной ариизации», — призвала парламентарий.

Петерсен подчеркнула, что уровень русофобии в Германии «достиг значительных масштабов», и VADAR получает множество обращений с описанием подобных прецедентов из разных стран Евросоюза. «Мы как правозащитники ставим вопрос в ОБСЕ о признании дискриминации русскоязычных в Германии», — добавила она.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что США и Британия специально раздувают русофобию, стремясь покрепче привязать к себе страны НАТО.

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      Виктория Кондратьева
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