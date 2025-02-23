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21:01, 23 февраля 2025Мир

США убрали один пункт из сделки с Украиной о полезных ископаемых

FT: США убрали пункт о контроле над фондом из сделки с Украиной об ископаемых
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США убрали из соглашения с Украиной о полезных ископаемых пункт о полном контроле над инвестиционным фондом, куда должны будут перечисляться доходы от украинских ресурсов. Об этом сообщает издание The Financial Times (FT) со ссылкой на текст документа.

«Эти условия [создание инвестиционного фонда под полным контролем США], которые украинские чиновники назвали неприемлемыми, были удалены из последующего проекта от субботы», — отмечено в публикации насчет сделки.

Тем не менее Украина будет готова подписать соглашение только тогда, когда получит гарантии безопасности от Соединенных Штатов, указал изданию украинский чиновник. Кроме того, в публикации подчеркнули, что в Киеве все равно считают предложения США в обмен на контроль над украинскими полезными ископаемыми «очень слабыми».

Ранее на Украине высказались о сроках заключения сделки по ресурсам с США. По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, документ может быть подписан уже в ближайшее время.

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