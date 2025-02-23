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14:54, 23 февраля 2025Бывший СССР

На Украине высказались о сроках заключения сделки по ископаемым с США

Подоляк: Договор Украины и США по ресурсам может быть подписан в ближайшее время
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andrew Burton / Getty Images

На Украине высказались о сроках заключения сделки по ископаемым с США. Об этом в интервью телеканалу ТСН рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Договор между Украиной и США о совместной добыче украинских ископаемых ресурсов согласовывается и может быть подписан в ближайшее время», — сказал он.

Ранее стало известно, что Украина передала США новые предложения по соглашению о полезных ископаемых. Так, Киев предложил уменьшить размер будущего фонда, в который должны вноситься поступления от добычи полезных ископаемых на территории страны, с 500 до 100 миллиардов долларов.

Кроме того, как сообщил глава Министерства финансов США Скотт Бессент, Соединенные Штаты предложили Украине отдать контроль над доходами от природных ресурсов. По его мнению, это представляют как долгосрочную инвестицию, которая укрепит экономику Украины и обеспечит ее устойчивость.

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