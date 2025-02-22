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20:06, 22 февраля 2025Мир

Украина пересмотрела договор об ископаемых

NV: Киев предложил уменьшить фонд с $500 до $100 млрд в сделке по ископаемым
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: David Becker / Reuters

Украина передала США новые предложения по соглашению о полезных ископаемых. Об этом сообщает издание New Voice (NV).

Украинская сторона предложила США уменьшить размер будущего фонда, в который должны вноситься поступления от добычи полезных ископаемых на территории страны. Источник NV рассказал, что Соединенные штаты предложили установить размер этого фонда на уровне 500 миллиардов долларов. В Киеве уменьшили размер фонда до 100 миллиардов и передали это спецпредставителю США Киту Келлогу.

Кроме того, Киев передал пожелания по поводу личной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на следующей неделе в Вашингтоне, чтобы они обсудили этот вопрос лично.

Источники издания рассказали, что основная цель визита Кита Келлога в Киев заключалась в подписании сделки об ископаемых. «Трамп ему сказал: "У тебя одна задача — соглашение". Поэтому над ним работали все три дня, пока Келог был в Киеве», — заметил собеседник NV. Президент Украины Зеленский сомневался в необходимости подписания соглашения и советовался со своим окружением.

Ранее стало известно, что Украина получила от США вторую версию договора об ископаемых — она оказалась жестче первой. Соединенные штаты потребовали закрепить за собой 100 процентов будущего фонда и распределить взносы сторон в соотношении два к одному.

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