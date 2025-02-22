Полученная Киевом новая версия договора об ископаемых оказалась жестче первой

NV: Полученный Киевом новый договор об ископаемых оказался жестче первого

Киев получил от США вторую версию договора об ископаемых — она оказалась жестче первой. Об этом сообщает издание New Voice (NV) со ссылкой на пять человек, работающих над редакцией нового проекта соглашения.

Так, согласно документу, США требует закрепить за собой 100 процентов будущего фонда и распределить взносы сторон в соотношении два к одному. При этом украинские партнеры должны внести две трети от добычи ископаемых, а американские — треть. США предлагает установить размер фонда на уровне 500 миллиардов долларов, считая сделку чисто коммерческой.

Уточняется, что новый документ, помимо минеральных ископаемых, охватывает также газ и нефть. Однако, согласно информации, американская сторона не берет на себя никаких обязательств по инвестициям.

Источники, работающие над редакцией проекта, считают, что Киев будет вынужден подписать соглашение в ближайшее время. По их мнению, это поможет ускорить процесс мирного урегулирования военного конфликта.

Ранее сообщалось, что Украина передала США поправки в текст договора об ископаемых.