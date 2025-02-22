Украина передала США предложения по договору об ископаемых

Fox News: Украина передала предложения по сделке о минералах и ждет согласия США

Украина передала Соединенным штатам новые предложения по соглашению о полезных ископаемых. Об этом в своем X сообщила журналистка Fox News Нана Саджая.

Саджая рассказала, что Киев внес поправки в текст будущего соглашения и передал американской стороне. Об этом журналистке сообщил источник, вовлеченный в переговоры США и Украины. Соглашение даст США право на добычу полезных ископаемых на территории Украины.

Журналистка также отметила, что если согласие Вашингтона будет получено, то его подпишут представители двух сторон — госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Украины Андрей Сибига. При этом Саджая не имеет информации о сроках подписания условий сделки.

22 февраля спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Киев на грядущей неделе активизирует переговоры с США по полезным ископаемым. «Украина готова работать с партнерами по вопросам природных ресурсов. Но Украина хочет конкретных гарантий безопасности», — заметил Стефанчук.