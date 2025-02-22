В Раде сообщили о грядущих переговорах с США по полезным ископаемым

Спикер Рады Стефанчук: Киев активизирует переговоры с США по полезным ископаемым

Киев на грядущей неделе активизирует переговоры с США по полезным ископаемым. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью японскому общественному телевидению (NHK).

«Украина готова работать с партнерами по вопросам природных ресурсов. Но Украина хочет конкретных гарантий безопасности», — сказал парламентарий.

Он таке добавил, что на данный момент идет работа, которая направлена на проведение очных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Ранее о том, что Киев не готов подписать соглашение о правах на добычу США полезных ископаемых на территории страны в его нынешнем виде, заявил британский телеканал Sky News. Как уточнил собеседник канала, Зеленский полагает, что в текущем виде соглашение отражает не «партнерство двух стран, а только обязательства Украины».