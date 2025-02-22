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14:08, 22 февраля 2025Мир

Стало известно о нежелании Зеленского подписать соглашение по ископаемым в нынешнем виде

Sky: Зеленский не готов на сделку по полезным ископаемым из-за ряда проблем
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не готов подписать соглашение о правах на добычу США полезных ископаемых на территории страны в его нынешнем виде. Об этом сообщает телеканал Sky.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что соответствующая сделка близка к завершению. Однако источник Sky, осведомленный о ходе переговоров, заявил, что президент Украины не готов пойти на сделку в ее нынешнем виде.

«Соглашение пока не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта президент не готов его принять», — сообщил собеседник телеканала. По его словам, Зеленский полагает, что в текущем виде соглашение отражает не «партнерство двух стран, а только обязательства Украины».

Журналисты телеканала напомнили, что скорое подписание соглашения на неделе анонсировал советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц. Также они напомнили, что американские переговорщики, вероятно, подняли вопрос об отключении спутниковой системы Starlink для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее политолог Владимир Корнилов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский тянет время с подписанием сделки о полезных ископаемых. «Киеву эта игра нужна для того, чтобы потянуть время», — заметил Корнилов.

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