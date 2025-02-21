Зеленского уличили в затягивании с подписанием сделки по полезным ископаемым

Политолог Корнилов: Зеленский тянет время с подписанием сделки по ископаемым

Президент Украины Владимир Зеленский тянет время с подписанием сделки о правах на добычу Соединенными Штатами полезных ископаемых на территории Украины. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов, передает издание «Взгляд».

«Киеву эта игра нужна для того, чтобы потянуть время. От этого и звучат противоречивые заявления — сначала на Банковой готовы подписать соглашение, а потом их не устраивают некие пункты. Зеленский надеется, что Европа уговорит [президента США Дональда] Трампа снизить давление на Украину», — объяснил Корнилов.

По словам политолога, для Трампа данная сделка является «своего рода расплатой» за поставленное Вашингтоном Киеву вооружение.

Ранее критику Трампа в адрес Зеленского связали со сделкой по полезным ископаемым. Об этом сообщило издание Bloomberg.