Критику Трампа в адрес Зеленского связали со сделкой по полезным ископаемым

Bloomberg: Критика Зеленского Трампом связана со сделкой по ископаемым

Критика президента США Дональда Трампа в адрес его украинского коллеги Владимира Зеленского может быть попыткой Вашингтона усилить давление на Киев в рамках сделки о правах на добычу полезных ископаемых. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, на прошлой неделе американский лидер отправил министра финансов США Скотта Бессента в Киев, чтобы представить проект соглашения, согласно которому более половины стоимости полезных ископаемых и других ресурсов Украины будут использованы для американской экономической поддержки.

Уточняется, что Зеленский отклонил это предложение, поскольку в нем не были закреплены детали предполагаемой поддержки США. Украинский лидер назвал эту ситуацию «несерьезным разговором».

Ранее Трамп заявил о грубом отношении Зеленского к Бессенту. По словам главы США, американский министр долго добирался до Киева, однако президент Зеленский спал и был недоступен для встречи.