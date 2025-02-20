Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:30, 20 февраля 2025Мир

Критику Трампа в адрес Зеленского связали со сделкой по полезным ископаемым

Bloomberg: Критика Зеленского Трампом связана со сделкой по ископаемым
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jorge Silva / Reuters

Критика президента США Дональда Трампа в адрес его украинского коллеги Владимира Зеленского может быть попыткой Вашингтона усилить давление на Киев в рамках сделки о правах на добычу полезных ископаемых. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, на прошлой неделе американский лидер отправил министра финансов США Скотта Бессента в Киев, чтобы представить проект соглашения, согласно которому более половины стоимости полезных ископаемых и других ресурсов Украины будут использованы для американской экономической поддержки.

Уточняется, что Зеленский отклонил это предложение, поскольку в нем не были закреплены детали предполагаемой поддержки США. Украинский лидер назвал эту ситуацию «несерьезным разговором».

Ранее Трамп заявил о грубом отношении Зеленского к Бессенту. По словам главы США, американский министр долго добирался до Киева, однако президент Зеленский спал и был недоступен для встречи.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Средиземном море из-за взрывов за месяц повреждены три танкера. Еще два пострадавших судна были связаны с Россией

      В «Ростехе» рассказали об эффекте поражения от долгоживущей ударной волны

      Адвокат УПЦ рассказал об отчаянной ситуации на Украине

      Макрон и Стармер прибудут в США

      Критика Трампа в адрес Зеленского оставила Украину без альтернатив в конфликте

      На МКАД произошла авария с двумя грузовиками

      Трамп допустил визит Си Цзиньпина в США

      Амстердам заявил об участии США в создании раскольнической ПЦУ

      В России уроженца Украины приговорили к шести годам за подготовку теракта в Хакасии

      Россиянка нашла мертвым сына-восьмиклассника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше