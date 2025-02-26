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08:22, 26 февраля 2025Мир

Украина и США договорились о сделке по металлам

NYT: Украина стала более благосклонно относиться к соглашению по металлам с США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernd Dittrich / Unsplash

За последние несколько дней Украина стала более благосклонно относиться к соглашению по редкоземельным металлам после того, как США сняли некоторые из наиболее обременительных условий. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, окончательные условия сделки еще не ясны, однако в проекте соглашения, обсуждавшемся 25 февраля, больше не было требования о внесении Украиной 500 миллиардов долларов в фонд, принадлежащий США.

«В нем также не было требования, согласно которому Украина должна вернуть США в два раза больше средств, чем будет получено в качестве будущей американской помощи, — требование, которое [украинский лидер Владимир] Зеленский сравнил с навязыванием Украине долгосрочного долга», — говорится в материале.

Отмечается, что вместо этого Киев будет вносить в фонд половину своих доходов от будущей монетизации природных ресурсов, а Вашингтон будет владеть максимальным финансовым интересом в фонде, который будет предназначен для реинвестирования части доходов в Украину. США также обязуются поддерживать будущее экономическое развитие страны.

Ранее стало известно, что США и Украина могут подписать соглашение по металлам 28 февраля. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

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