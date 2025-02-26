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20:01, 26 февраля 2025Бывший СССР

Трамп анонсировал визит Зеленского в США для подписания сделки по ресурсам Украины

Трамп: Зеленский прибудет в США 28 февраля для подписания сделки по металлам
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон 28 февраля для подписания сделки о добыче редкоземельных металлов на территории Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

«Зеленский приедет в пятницу. Теперь это подтверждено. Мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень важным», — анонсировал визит Зеленского американский лидер.

Днем 26 февраля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не комментирует планы Зеленского подписать с Соединенными Штатами сделку по редкоземельным металлам. Он выразил мнение, что в связи с визитом украинского политика могут быть попытки наполнить его приезд в Вашингтон «чем-то субстантивным».

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва готова предложить США и другим западным партнерам участие в проектах по добыче редкоземельных металлов, в том числе в Донбассе. Российский лидер отметил, что на этих территориях есть определенные запасы.

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