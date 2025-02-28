Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:51, 28 февраля 2025Мир

Трамп велел Зеленскому заткнуться

Трамп Зеленскому: Ты и так уже много чего сказал, хватит говорить
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп велел украинскому лидеру Владимиру Зеленскому заткнуться во время встречи в Белом доме. Переговоры глав государств транслировало агентство Associated Press (AP).

Во время оживленных дискуссий Зеленский обратился к Трампу с просьбой высказаться.

«Нет, ты и так уже много чего сказал!» — ответил ему американский лидер.

Ранее Трамп накричал на Зеленского во время переговоров. Кроме того, глава Белого дома упрекнул президента Украины в неблагодарности к США за предоставленную помощь. Трамп также упрекнул Зеленского в том, что он не может сказать «я не хочу остановить войну».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп накричал на Зеленского

      Золотой унитаз из дворца Черчилля украли за пять минут. Что известно о самой странной краже последних лет?

      Путин запретил медикам учиться дистанционно

      В США высмеяли внешний вид Зеленского на встрече с Трампом

      В Раде отреагировали на истерику Зеленского в Белом доме

      Известный блогер рассказал о зарплате на канале Соловьева

      Трамп и Вэнс обвинили Зеленского в неуважении и неблагодарности

      Александр Петров похвастался новым домом

      Перебранка Зеленского с Вэнсом и Трампом попала на видео

      Путин продлил срок действия программы материнского капитала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше