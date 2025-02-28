Трамп велел Зеленскому заткнуться

Трамп Зеленскому: Ты и так уже много чего сказал, хватит говорить

Президент США Дональд Трамп велел украинскому лидеру Владимиру Зеленскому заткнуться во время встречи в Белом доме. Переговоры глав государств транслировало агентство Associated Press (AP).

Во время оживленных дискуссий Зеленский обратился к Трампу с просьбой высказаться.

«Нет, ты и так уже много чего сказал!» — ответил ему американский лидер.

Ранее Трамп накричал на Зеленского во время переговоров. Кроме того, глава Белого дома упрекнул президента Украины в неблагодарности к США за предоставленную помощь. Трамп также упрекнул Зеленского в том, что он не может сказать «я не хочу остановить войну».