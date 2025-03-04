Зеленский предложил первые шаги для урегулирования конфликта на Украине

Зеленский предложил начать с освобождения пленных в рамках урегулирования

Владимир Зеленский предложил первые шаги для урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Соответствующее заявление украинский лидер сделал на своей странице в социальной сети X.

По его словам, Киев готов в рамках урегулирования конфликта начать с освобождения пленных и запрета «на ракеты, беспилотники дальнего радиуса действия, бомбардировки энергетической и другой гражданской инфраструктуры». Зеленский вместе с тем выразил готовность к «немедленному перемирию на море», если Россия также согласится на эти условия.

«Затем мы хотим очень быстро пройти все последующие этапы и работать с США над заключением сильной окончательной сделки», — резюмировал украинский лидер.

Зеленский также выразил сожаление после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Он подчеркнул, что встреча с американским политиком прошла не так, как должна была.