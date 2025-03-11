Россиянин получил ранение во время массированного налета дронов

Липецкий губернатор Артамонов: Один человек ранен во время налета дронов

Один человек получил ранение во время массированного налета дронов на трассе М-4 в Становлянском округе Липецкой области. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

Он отметил, что осколками беспилотника были задеты четыре автомобиля, движение на трассе не перекрывалось.

Липецкий губернатор пояснил, что пострадавшим оказался житель Владимира. Мужчина специально остановил машину, чтобы посмотреть на летящий дрон, добавил Артамонов.

«Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь, вертолетом санитарной авиации он транспортирован в Липецкую областную больницу», — написал глава региона.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 11 марта сбили 337 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами.

В Минобороны разъяснили, что 91 дрон был ликвидирован в Подмосковье, 126 — в Курской области, 38 — в Брянской области, 25 — Белгородской области, 22 — Рязанской области.