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08:27, 11 марта 2025Россия

Россиянин получил ранение во время массированного налета дронов

Липецкий губернатор Артамонов: Один человек ранен во время налета дронов
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Один человек получил ранение во время массированного налета дронов на трассе М-4 в Становлянском округе Липецкой области. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

Он отметил, что осколками беспилотника были задеты четыре автомобиля, движение на трассе не перекрывалось.

Липецкий губернатор пояснил, что пострадавшим оказался житель Владимира. Мужчина специально остановил машину, чтобы посмотреть на летящий дрон, добавил Артамонов.

«Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь, вертолетом санитарной авиации он транспортирован в Липецкую областную больницу», — написал глава региона.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 11 марта сбили 337 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами.

В Минобороны разъяснили, что 91 дрон был ликвидирован в Подмосковье, 126 — в Курской области, 38 — в Брянской области, 25 — Белгородской области, 22 — Рязанской области.

ЖЗЛ
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