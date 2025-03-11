Раскрыты последствия повреждения ж/д путей в Подмосковье после атаки БПЛА

МЖД: В Домодедово ж/д инфраструктура получила повреждения после атаки БПЛА

На станции в подмосковном Домодедово железнодорожная (ж/д) инфраструктура получила незначительные повреждения после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Такие последствия раскрыты Московской железной дорогой (МЖД), передает Telegram-канал Shot.

В результате инцидента никто из людей не пострадал. На месте случившегося начали работу ремонтные бригады.

В настоящее время движение поездов по станции осуществляется с увеличенным интервалом, пояснили в МЖД.

«В связи с этим в пути задерживается ряд поездов в сторону Москвы и области. Принимаем все необходимые меры для стабилизации графика движения», — заверили в службе.

Утром 11 марта дроны атаковали Московскую область. По данным губернатора региона Андрея Воробьева, удалось сбить около 60 беспилотников. Трое человек пострадали, еще одного гражданина спасти не удалось.