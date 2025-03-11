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07:53, 11 марта 2025Россия

Глава подмосковного города обратилась к жителям в связи с атакой БПЛА

Хрусталева: Таксисты Домодедова могут помочь людям доехать до работы после атаки
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева обратилась к жителям после атаки беспилотников. Свое обращение она опубликовала в Telegram-канале.

«Владельцы машин, таксисты, внести посильную помощь и поддержать в такое нелегкое время земляков можете и вы. Пока движение поездов по железной дороге не восстановлено в полном объеме, вы можете помочь другим добраться до работы или до дома», — написала она.

Глава Домодедово добавила, что в течение 40 минут полностью восстановят движение электропоездов в округе. Уже запущено движение по первому-второму пути в сторону Москвы.

Ранее стало известно, что в Домодедово на парковке магазина «Мираторг» в произошел пожар из-за атаки беспилотного летательного аппарата. Кроме того, сообщалось о полной остановке движения поездов через железнодорожную станцию в Домодедово.

Всего в ночь на вторник, 11 марта, силы ПВО сбили 69 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Над Московской областью, как сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев, сбито 60 дронов. В результате один человек получил несовместимые с жизнью травмы, еще трое пострадали.

ЖЗЛ
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