Глава подмосковного города обратилась к жителям в связи с атакой БПЛА

Хрусталева: Таксисты Домодедова могут помочь людям доехать до работы после атаки

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева обратилась к жителям после атаки беспилотников. Свое обращение она опубликовала в Telegram-канале.

«Владельцы машин, таксисты, внести посильную помощь и поддержать в такое нелегкое время земляков можете и вы. Пока движение поездов по железной дороге не восстановлено в полном объеме, вы можете помочь другим добраться до работы или до дома», — написала она.

Глава Домодедово добавила, что в течение 40 минут полностью восстановят движение электропоездов в округе. Уже запущено движение по первому-второму пути в сторону Москвы.

Ранее стало известно, что в Домодедово на парковке магазина «Мираторг» в произошел пожар из-за атаки беспилотного летательного аппарата. Кроме того, сообщалось о полной остановке движения поездов через железнодорожную станцию в Домодедово.

Всего в ночь на вторник, 11 марта, силы ПВО сбили 69 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Над Московской областью, как сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев, сбито 60 дронов. В результате один человек получил несовместимые с жизнью травмы, еще трое пострадали.