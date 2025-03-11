В Госдуме допустили применение «Орешника» в ответ на массированный налет дронов ВСУ

Депутат Картаполов: Ответ на массированную атаку «Орешником» не будет лишним

В Госдуме допустили применение «Орешника» в ответ на один из самых массированных за время проведения спецоперации налетов украинских беспилотников. Об этом сообщил журналист Александр Юнашев в Telegram.

Глава оборонного комитета Госдумы, слова которого приводит репортер, заявил, что запуск «Орешника» будет «не лишним», причем «лучше даже не один».

При этом решение о применении «Орешника» остается за президентом России, напомнил Картаполов.

По данным Минобороны, по российской территории в ночь и утром 11 марта было выпущено 337 беспилотников. Свыше 70 из них сбили на подлете к Москве. По меньшей мере два дрона попали в жилые дома в Подмосковье.