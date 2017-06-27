В Подмосковье учредили премию «Живу спортом»

Премия «Живу спортом» учреждена в Подмосковье по инициативе Общественного совета регионального министерства спорта. Об этом сообщает телеканал «360» во вторник, 27 июня.

«"Спортивное Подмосковье" — это бренд. Символично, что премию мы возрождаем в год 80-летия создания нашего ведомства», — сказал глава Минспорта Подмосковья Роман Терюшков.

Материалы по теме «Спорт учит жить с открытым сердцем» Тимоти Шрайвер — о самых смелых в мире спортсменах

За счет премии власти планируют стимулировать развитие новых технологий в организации физкультурно-массовой работы, уточняет телеканал. Награды может быть удостоен любой житель области.

16 июня Роман Терюшков и ректор Российского государственного университета физической культуры Тамара Михайлова подписали соглашение о развитии спортивного волонтерства.

В конце мая Минспорта сообщал, что в Московской области началась реконструкция девяти стадионов, которые будут использоваться для тренировок участников ЧМ.