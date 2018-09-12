17 спортобъектов ввели в эксплуатацию в Подмосковье с начала года

17 объектов спортивного назначения из запланированных 35 введены в эксплуатацию на территории Московской области с начала года, сообщил министр стройкомплекса региона Руслан Тагиев. Его слова цитирует корреспондент «Ленты.ру» в среду, 12 сентября.

По его словам, развитие спортивной инфраструктуры финансируется как за счет бюджетных средств, так и за счет внебюджетных источников.

Из построенных объектов Тагиев особо выделил физкультурно-оздоровительный комплекс в городском округе Фрязино. По его словам, площадь нового комплекса составляет около 1,9 тысячи квадратных метров, в нем располагаются тренажерные залы, бассейн, просторные помещения для игровых видов спорта, а также кабинеты врача и массажный.

5 сентября министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков рассказал, что более 70 процентов подмосковных жителей посещают физкультурно-оздоровительные площадки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поставил задачу сделать спорт доступным для горожан. По его инициативе началась реализация программы «50 ФОКов». Он также распорядился создать на базе спортобъектов, построенных к чемпионату мира по футболу, различные центры для детей и взрослых. Он подчеркнул, что они не должны стоять без дела.