В Подмосковье подсчитали занимающихся физкультурой на улице жителей

Более 70 процентов жителей Подмосковья посещают физкультурно-оздоровительные площадки. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, опубликованные на сайте регионального правительства во вторник, 5 сентября.

Почти все респонденты отметили, что комплексы в их районе поддерживаются в хорошем состоянии и оснащены всем необходимым.

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«Московская область задействует множество ресурсов, чтобы обеспечить население спортобъектами. Помимо постройки стадионов, баскетбольных и волейбольных площадок, большое внимание уделяется открытию физкультурно-оздоровительных комплексов», — сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

В рамках губернаторской программы «50 ФОКов» в регионе уже введены в эксплуатацию 33 сооружения, планируются к вводу еще 17. Большая часть из них находится в шаговой доступности от школ и жилых домов, отмечается в сообщении.

12 июля первый зампред правительства Московской области Ольга Забралова сообщила, что до конца года будут отремонтированы, в частности, 60 спортивных площадок. Она также напомнила, что в прошлом году в регионе обустроили пять футбольных полей с искусственным покрытием, 33 многофункциональные хоккейные площадки и 21 для воркаута.