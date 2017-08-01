Министр спорта Подмосковья встретится с юными шахматистами

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков встретится с шахматистами, одержавшими победу в составе сборной в «Матче тысячелетия» в США, 2 августа, в среду. Об этом сообщает телеканал «360».

Во встрече с юными гроссмейстерами также примет участие президент Федерации шахмат региона Сергей Нестеров.

«Матч тысячелетия», в котором принимали участие подмосковные спортсмены, состоялся в Сент-Луисе 26-29 июля, уточняет телеканал. Каждая из команд была представлена четырьмя шахматистами не старше 14 лет и четырьмя не старше 17 лет.

Сборную мира представляли воспитанники химкинского клуба Prof Chess Club Алексей Сарана, Андрей Есипенко и Бибисара Ассаубаева, а также их коллеги по команде из Армении, Австралии, Узбекистана, Болгарии и Индии. Сборная мира разгромила хозяев встречи со счетом 31,5:17,5.

6 июля сообщалось, что российский гроссмейстер Гарри Каспаров возобновит карьеру шахматиста и примет участие в этапе турнира Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе, который пройдет со 2 по 12 августа.