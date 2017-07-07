Король или пешка

Гарри Каспаров впервые за 12 лет сядет за шахматную доску на крупном официальном турнире. Возвращение великого гроссмейстера состоится в августе на турнире серии Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США). 13-й чемпион мира объявил об этом 5 июля, хотя, возможно, несколько поторопился: два года назад он был дисквалифицирован Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) до октября 2017-го за дачу взятки на выборах президента организации.

Потеря мотивации

В 2005 году Каспаров объявил об уходе из шахмат. На тот момент 42-летний гроссмейстер, удерживавший титул чемпиона мира с 1985 по 1993 год, посчитал, что в профессиональном спорте добился всего, и подался в политику. В отличие от своего многолетнего оппонента Анатолия Карпова, у которого он в 1985-м отобрал шахматную корону, Каспаров не отправился на выборы в Государственную Думу, а стал частью оппозиционного движения.

Практически сразу шахматист создал Объединенный гражданский фронт. Спустя два года Каспаров совместно с Борисом Немцовым, Ильей Яшиным и Владимиром Буковским основал движение «Солидарность». Попутно он пытался объединить оппозицию и яростно критиковал российскую реальность при любом удобном случае.

При этом Каспаров не до конца покинул шахматы. Он находил время для участия в выставочных турнирах, а также тренировал нынешнего лидера мирового рейтинга норвежца Магнуса Карлсена. Но все же политика оставалась для россиянина приоритетной сферой деятельности.

В июне 2013 года Каспаров вышел на международный уровень — он покинул Россию из-за опасений преследований.

Гарри Каспаров во время матча с Яном Тимманом Фото: Эдди Опп / «Коммерсантъ»

Теперь он возвращается. Не в Россию, а за шахматную доску. «Испытываю трепет перед официальным возвращением в игру, и, конечно, я не ожидал, что это состоится спустя 10 лет после завершения карьеры. Возвращение к доске в Сент-Луисе — поистине честь, я бы не хотел, чтобы этот момент произошел в другом месте», — заявил Каспаров.

Анатолий Карпов, в свою очередь, отказался считать сенсацией возобновление карьеры 13-го чемпиона мира. «Я не понимаю, что за великая сенсация, он же уже играл год назад в Сент-Луисе. Вот и решил продолжить. Говорить, что он откуда-то возвращается, нельзя», — отметил гроссмейстер.

Разумеется, жители шахматного мира задались вопросом о причинах возвращения Каспарова. Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов в беседе с «Лентой.ру» предположил, что гроссмейстер просто соскучился по своему виду спорта.

«Может, он испытывает финансовые трудности. На турнире в Сент-Луисе предусмотрены хорошие призовые. Но, говорят, чем бы шахматист ни занимался, он все равно возвращается к шахматам. Наверное, это главная причина — он соскучился. Ну и, конечно, поездить, поиграть. Он же политикой занимался, боролся за права человека, может быть, он в политической деятельности разочаровался и решил вернуться к шахматам», — отметил Илюмжинов.

Впрочем, возвращению Каспарова может помешать наложенная на него двухгодичная дисквалификация.

Обвиняя, нарушай

В 2014 году Каспаров решил баллотироваться в президенты ФИДЕ. С 1995-го этот пост занимал Кирсан Илюмжинов, который по сей день хозяйничает в федерации. Гарри в предвыборной кампании объявил своего соперника союзником «диктаторского режима Путина» и обвинил его в том, что тот превратил ФИДЕ в коррумпированную организацию. В свою очередь, Илюмжинов уличил Каспарова в даче взятки в размере полумиллиона долларов генсеку федерации Игнатиусу Леонгу, который должен был склонить азиатских делегатов отдать свой голос за Гарри.

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Противостояние двух россиян в борьбе за кресло завершилось победой действующего президента организации. А чуть позже Каспаров вместе с Леонгом были отстранены от любой шахматной деятельности до октября 2017 года.

Поэтому участие 13-го чемпиона мира в турнире в Сент-Луисе находится под вопросом. Его судьбу решит комиссия по этике ФИДЕ — независимая структура, на которую Илюмжинов формально не имеет никакого влияния.

«Вчера, [6 июля], члены комиссии узнали об этом. Они должны оперативно принять решение. Комиссия уже дисквалифицировала его на два года. Этого отменить уже нельзя. Каспаров нарушает их решение, но они могут вынести другое, например, наказывающее организаторов. Они объявят, что на турнире не будут считать рейтинги, тогда смысл участия шахматиста отпадет. То есть Гарри будет участвовать только ради денег», — пояснил действующий президент ФИДЕ.

Чего ждать от Каспарова, если он все же выступит в Сент-Луисе? Да, на высоком уровне он не играл более 12 лет. Но шахматы — это не футбол или хоккей. Как отметил Илюмжинов, в этом виде спорта форму набрать можно в кратчайшие сроки.

«В шахматах по стадионам не бегают, можно и в интернете поиграть. Может быть, все эти годы Каспаров играл под другим именем, тренировался и решил сейчас выйти на большое поле», — сказал Илюмжинов.

На турнире в Сент-Луисе разыграют 300 тысяч долларов. Каспаров будет бороться не за них. Победа над соотечественниками Сергеем Карякиным и Яном Непомнящим или виктория в матче с индийцем Вишванатом Анандом заставят шахматный мир вновь говорить о Гарри в первую очередь как о спортсмене, а не политике. Кто знает, может, это последний шанс для 54-летнего гроссмейстера блеснуть на действительно крупном турнире?