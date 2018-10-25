Футбол предложили спасти от уничтожения радикальным способом

Владелец итальянского «Наполи» Аурелио Ди Лаурентис заявил, что таймы в футболе необходимо сделать короче. Слова функционера приводит Le Parisiene.

«Мы уничтожаем футбол. Мы должны смотреть в будущее, потому что молодые люди сейчас погружены в видеоигры. Мы тонем. Через восемь лет вы увидите, что дети, которые родились сейчас, не будут заинтересованы в футболе <...> Наша ошибка в том, что мы старые идиоты. Есть же много скучных матчей! Игры слишком долгие — и ты засыпаешь», — заявил Ди Лаурентис.

По его мнению, в футболе должно быть два тайма по 30 минут, а между ними — перерыв на две или три минуты. «Если больше, то зачем тогда нужны тренеры?», — вопросил владелец «Наполи».

Его клуб вечером 24 октября сыграл вничью с ПСЖ в выездном матче Лиги чемпионов. Неаполитанцы вели с разницей в один мяч, однако пропустили на 93-й минуте.

В настоящий момент в футболе приняты два тайма по 45 минут с 15-минутным перерывом.

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